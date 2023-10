İbrahim Tatlıses İstanbul'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

İstanbul'daki bir restoranda önceki akşam sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı. İmparatoru dinlemeye gelen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. 40 yaş küçük aşkıyla evlilik hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil'e seslenen Tatlıses, "Benden önce evlenirse yakarım onu" dedi. İmparator bir de evlilik sürprizi verdi.

MUAZZEZ ERSOY'LA DÜET YAPTILAR

Usta sanatçı konserini 'Yalnızım' şarkısıyla başlatırken, gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Yalan', 'Bebeğim', 'Kara Üzüm Habbesi', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı', 'Aramam' ve 'Nankör Kedi' gibi klasiklerini söyledi. İmparator'u dinlemeye gelen sevenleri de ona hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sürprizini ise nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu restoranda alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi. İmparator, Muazzez Ersoy'u sahneye davet ederken ikili 'Yeşil Ördek', 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Urfalıyam Ezelden' ve 'Bir Fincan Kahve Olsam' şarkılarını birlikte seslendirdi. İbrahim Tatlıses ile Muazzez Ersoy'un muhteşem düeti büyük alkış aldı.

"HER AN SÜRPRİZ YAPIP EVLENEBİLİRİM"

İbrahim Tatlıses oyuncu Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinmeden geçmedi. Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapmasına değinen Tatlıses, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi, sözünü de tutacağına eminim. Bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim" dedi.