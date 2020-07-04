Kızıyla birlikte akşam yemeğine çıkan ünlü türkücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızıyla birlikte akşam yemeğine çıkan ünlü türkücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses, fotoğrafın altına şu notu yazdı: " Bodrum, Yalıkavak Marina Köşebaşı'ndayım. Kızım Melek'le şimdi kuşbaşı yiyeceğiz. Harbi kuzu etinden."
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4.07.2020 15:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Tatlıses: Kızımla kuşbaşı yiyeceğiz - Son Dakika