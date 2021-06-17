Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses korkuttu! Damar tıkanıklığı yüzünden stent takıldı - Son Dakika Magazin