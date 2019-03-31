Son Dakika Haberleri: İbrahim Tatlıses Oyunu Kullandı

İbrahim Tatlıses Oyunu Kullandı

1 saat önce

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de verdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de verdi.

Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesine gelen Tatlıses, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Tatlıses, lisenin ek binasındaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi.

Okuldan ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektiren Tatlıses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir İzmir'de yaşadığını hatırlattı.

İzmir'i çok sevdiğini belirten Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:01 Kaynak: AA

İzmir, İbrahim Tatlıses, Güncel
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