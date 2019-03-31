İbrahim Tatlıses Oyunu Kullandı
1 saat önce
Sanatçı İbrahim Tatlıses, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir'de verdi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu İzmir
'de verdi. Narlıdere
ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesine gelen Tatlıses, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Tatlıses, lisenin ek binasındaki 1118 numaralı sandıkta oy verdi.
Okuldan ayrılırken hayranlarıyla fotoğraf çektiren Tatlıses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir İzmir'de yaşadığını hatırlattı.
İzmir'i çok sevdiğini belirten Tatlıses, "Bu saatten sonra bir yere gidecek halim yok. Her şeyin İzmir için güzel olmasını istiyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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