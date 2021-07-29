İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci hayranı çıktı!

Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şunları yazdı: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah. Yeminle alkışlıyorum."

Tatlıses'in bu mesajına beğeni yağdı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci 16 Ocak 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Altı yaşında TRT İzmir Radyosu'na giren oyuncu 12 yıl boyunca TRT'nin birçok çocuk programında sunuculuk ve seslendirme çalışmalarında yer aldı. TRT'de sunuculuğa başladığı yıl aynı zamanda Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'na girerek 2003 yılına kadar çocuk ve yetişkin oyunlarında oynadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Üniversitede okurken Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi'nde sahnelediği Don Juan oyunundaki rolüyle 2011'de Sadri Alışık 'Kadın Komedi Müzikal Oyuncusu' ödülüne aday oldu. 2013-2018 arasında oynadığı ve oyunculuk dersleri verdiği İstanbul Halk Tiyatrosu'nun 'Bezirgan' ve 'Alevli Günler' oyunlarıyla 50'yi aşkın şehirde turne yaptı. Sinema kariyeri 2014'te Nesimi Yetik'in 'Toz Ruhu' filmiyle başladı.

Ercan Kesal'ın 'Nasipse Adayız' ve Emin Alper'in 'Balkaya' filmlerinde rol aldı. Televizyonda bir çok dizide yer alan oyuncu 2018'den beri 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Saniye karakterine hayat veriyor.