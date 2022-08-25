Bu arada, bölgeye gelen çok sayıda kişi, kaza yerinde görevini yapmak isteyen basın mensuplarına saldırıp zorluk çıkardı. Şu anda bölgede bulunan gazeteciler, görüntü ve fotoğraf almalarını engelleyen grup nedeniyle zorluk yaşıyor.

Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika

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