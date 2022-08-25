İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı

25.08.2022 13:02

İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı Bölgede basın mensuplarına saldırmaya başladılar Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı.

İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Bölgede basın mensuplarına saldırmaya başladılar

MUĞLA - Muğla Bodrum'da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Tatlıses'e ambulansta sağlıkçılar müdahale ediyor.

Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.

Bu arada, bölgeye gelen çok sayıda kişi, kaza yerinde görevini yapmak isteyen basın mensuplarına saldırıp zorluk çıkardı. Şu anda bölgede bulunan gazeteciler, görüntü ve fotoğraf almalarını engelleyen grup nedeniyle zorluk yaşıyor.

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Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika

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