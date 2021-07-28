İbrahim Tatlıses'ten eleştirilere cevap: 10 liraya lahmacun mu olur?

Yaz sezonun gelmesiyle turizm bölgelerinde hareketlilik yaşandı. Otel fiyatlarından, yemek fiyatlarına birçok konu da vatandaşlar fahiş fiyat uygulandığını öne sürdü.

Tatil beldelerinde yüksekliği nedeniyle sık sık gündem olan lahmacun fiyatı polemiğine ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

Tatlıses, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lahmacunlarının tane fiyatını pahalı bulanlara tepki gösterdi.

"10 LİRAYA LAHMACUN MU OLUR"

Lahmacunlarının tane fiyatının 15 lira olduğunu belirten Tatlıses, satmamaları durumunda bayilere de lahmacun göndermeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Lahmacun, Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de, yemeyene de teşekkürler. Bayiler satmazsa bayilere de lahmacun göndermeyeceğim. Durum budur ve bundan ibarettir. 10 TL'ye lahmacun mu olur? Bu nasıl çarşı, bu nasıl pazar?"