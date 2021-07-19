İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

ŞARKICI İbrahim Tatlıses, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

Televizyon programı nedeniyle yoğun sezon geçiren İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yorgunluk atıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla Tatlıses, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 5 küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu. İbrahim Tatlıses, "Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" dedi. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses'e yaptığı bağışlar nedeniyle ve her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.