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İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! - Son Dakika

İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!

08.06.2021 11:02

Hayvanların dilinden yaptığı türkü ve düetlerle bilinen Aydın Aydın, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Aydın'a geçmiş olsun dileklerini ileten İbrahim Tatlıses ise programında kuzuların dilinden bir mesaj göndererek meledi.

Dünyada ilk defa hayvanlar ve doğa özelinde türküler yapan, sıra dışı kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı Aydın Aydın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Uzun bir dinlenme ve tedaviden sonra sağlığına kavuşan Aydın'a ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten kuzuların sesinden bir geçmiş olsun mesajı geldi.

İBO'DAN İLGİNÇ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İbo Show programında sanatçı Gülben Ergen'in desteklediği Aydın Aydın'ın kardeşi Şehabettin Aydın'ı Usulen albümünün tanıtımı için ağırlayan Tatlıses, kuzuların melemesi ile Aydın Aydın'a geçmiş olsun mesajını iletti.

İbrahim Tatlıses'in bu jestine karşılık Aydın Aydın da hem Tatlıses'e hem de Gülben Ergen'e teşekkürler etti.

İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! - Son Dakika Magazin


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