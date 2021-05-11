İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'a gitti!

Çift önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Gülçin Karakaya , bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan indiğinde objektife yansıdı.

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması