İbrahim Tenekeci "Gündem Dışı Konuşmalar"a konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbrahim Tenekeci 'Gündem Dışı Konuşmalar'a konuk oldu - Son Dakika

İbrahim Tenekeci "Gündem Dışı Konuşmalar"a konuk oldu

6 saat önce

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, Türkiye'de dirençli ve dirayetli bir omurga bulunduğunu belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bunu kıramıyorlar.

İbrahim Tenekeci

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, Türkiye'de dirençli ve dirayetli bir omurga bulunduğunu belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bunu kıramıyorlar. Bu coğrafyanın tamamı Türkiye'ye bakıyor. Türkiye sınırlı gücüne rağmen, elinden geleni yapıyor." dedi.

Beykoz Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gündem Dışı Konuşmalar" başlıklı söyleşiye konuk olan Tenekeci, etkinliği yöneten Saadettin Acar'la birlikte düşünce, edebiyat ve kültür dünyasına ilişkin konuları masaya yatırdı.

Acar, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Halen ayakta kalabilmek, büyük bir ruha işaret ediyor. Diğer taraftan mazlum coğrafyamız için de burası bir umuda dönüşüyor. Birkaç yüzyıl önce bizim coğrafyamız olan yerler de büyük acılar çekti ve koptu. Biz bütün bu yaşadıklarımıza rağmen, halen hayattayız." diye konuştu.

"Türkiye sınırlı gücüne rağmen elinden geleni yapıyor"

Edebi ve fikri yazılarıyla tanınan şair ve yazar İbrahim Tenekeci de İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Anadolu baştan aşağıya harp sahası, her beldesinde bizi ilgilendiren büyük bir savaş yapılmış. Ben 50 yaşındayım, kendimi bildim bileli bir terör olgusuyla karşı karşıyayız. Batı dünyasının kaybedip de geri alamadığı tek toprak parçası Anadolu. Bu nedenle korkunç bir hınç devam ediyor. Bu mantık ve düşünceyle hareket ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda yaşanan toplumsal olaylarda da Türk halkının sağlam bir duruş sergilediğine dikkati çeken Tenekeci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de dirençli ve dirayetli bir omurga var. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu kıramıyorlar. Bu coğrafyanın tamamı Türkiye'ye bakıyor ve Türkiye sınırlı gücüne rağmen, elinden geleni yapıyor. Yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında her açıdan inanılmaz bir çabanın içindeyiz. Ne kadar bilgili olursanız olun, ayağa kalkmadıkça bu bilginin bir faydası olmaz."

"Müslümanların yaşadığı ortamı güzelleştirmesi lazım"

Tenekeci, yakın tarihte bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen İslam dünyasıyla da irtibat kurmak için çaba sarf edildiğini belirterek, bugün Türkiye'nin Filistin, Libya, Mali, Çad, Sudan, Arakan, Afganistan, Filistin, Irak ve Azerbaycan'ın da arasında bulunduğu çok geniş bir coğrafyaya bir şekilde dokunma imkanı bulduğunu söyledi.

İbrahim Tenekeci, kültür, dergi ve yayıncılık alanlarında yapılan çalışmaların önemine de dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşini iyi yapacaksın, dergi çıkarıyorsan iyi dergi çıkaracaksın, kitap çıkarıyorsan özeneceksin. Türkçe'yi öğreneceksin. 'İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.' derler. Her anlamda işimizi daha iyi yaparsak daha kalabalık oluyoruz. Mesela kibar olmamız lazım, kabalık insanları kırar, sürekli sayıyı eksiltir. Ayrıca biz Müslüman insanların yaşadığı ortamı güzelleştirmesi lazım, helal dairesinde kalarak tabii. Odamızı, ofisimizi estetik bir şekilde güzelleştirmemiz lazım. Yaratılan her şeyin ahşap, taş, ot da olsa bir ruhu vardır. Ben nesnelere de böyle bakıyorum."

Gençlere kitap tavsiyelerinde de bulunan Tenekeci, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.

İbrahim Tenekeci, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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