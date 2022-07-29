Batman'da karpuz çekirdeği sohbetlere keyif katıyor - Son Dakika
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Batman'da karpuz çekirdeği sohbetlere keyif katıyor

29.07.2022 11:19
Batman'da karpuz çekirdeği sohbetlere keyif katıyor

İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da kuruyemişçilerde ve sokaklardaki tezgahlarda satışa sunulan karpuz çekirdeği, tesislerin yanı sıra evlerde de hazırlanıyor.

İBRAHİM TOPRAK/FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da kuruyemişçilerde ve sokaklardaki tezgahlarda satışa sunulan karpuz çekirdeği, tesislerin yanı sıra evlerde de hazırlanıyor.

Batman'da yaz aylarının sonunda çekirdek yapımı için üretilen karpuzlardan makineler yardımıyla elde edilen çekirdekler, önce kurutuluyor, daha sonra işleme tesislerine satılıyor. Tesislerde tuzlu suda haşlanan ve kavrulan çekirdekler paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Tesislerin yanı sıra evlerde de hazırlanan karpuz çekirdeği, kuruyemişçilerde ve sokaklardaki tezgahlarda satışa sunuluyor. Kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan karpuz çekirdeği, sohbet ortamlarına renk katıyor.

Kargoyla başka illere gönderiliyor

Kuruyemiş işletmecisi Abdurrahman Balcı, AA muhabirine, temmuz ayından sonra çekirdek üretimi için karpuzların özel yetiştirildiğini, bu karpuzlardan elde edilen çekirdeğin çeşitli aşamalardan geçtiğini söyledi. Toplanan karpuzların önce patoz denilen makineden geçirilerek çekirdeğin ayrıldığını anlatan Balcı, daha sonra çekirdeklerin kurutularak toptancılara satıldığını aktardı.

Kuruyemiş firmaları ve özel karpuz çekirdeği üreten işletmelerin kavrulmuş ve haşlanmış olarak iki şekilde ürünü pazarladıklarını belirten Balcı, "Karpuz çekirdeği yöremizde en çok tercih edilen çekirdeklerdendir. Çok lezzetli. Genellikle kış aylarında tüketilmektedir. Tuzlu olduğu için yaz aylarında tüketimi azalmaktadır." dedi.

Son zamanlarda karpuz çekirdeğinin kavrulmuşunun daha fazla tercih edildiğini dile getiren Balcı, karpuz çekirdeğine Türkiye'nin dört bir yanından talep geldiğini, kargoyla yurdun her yerine sattıklarını bildirdi. Balcı, Batman'a misafir olarak gelenlerin karpuz çekirdeğini tattıklarında beğendiğini ve satın aldığını ifade etti.

Esnaf Erkan Sevim de karpuz çekirdeğinin Batman'ın yöresel bir lezzeti olduğunu ve misafirlere yapılan ikramlar arasında olmazsa olmaz çerezler arasında bulunduğunu belirtti. İş yerindeyken boş vakitlerde karpuz çekirdeği yediklerini ve gelen misafirlerine ikram ettiklerini anlatan Sevim, "Muhteşem bir lezzeti var. Evde, iş yerinde tüketiyoruz." dedi.

"Sohbetlerimizde bu çekirdeği tüketiyoruz"

Esnaf Hasan Yalçın ise karpuz çekirdeğinin geçmişten gelen kadim bir lezzet olduğunu, kadınların karpuz çekirdeğini evde haşlayarak hazırladığını söyledi. Karpuz çekirdeğinin sohbetlerin vazgeçilmez çerezi olduğuna işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Zaman zaman kıraathanede arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman sohbetlerimizde bu çekirdeği tüketiyoruz. Geçmişte akşam bir araya gelenler karpuz çekirdeği eşliğinde sohbet ederlerdi. Biz de misafirlerimize ikram ediyoruz. İstanbul'a, İzmir'e kadar gönderiyoruz."

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Kaynak: AA

Batman, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da karpuz çekirdeği sohbetlere keyif katıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da karpuz çekirdeği sohbetlere keyif katıyor - Son Dakika
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