İbrahim Toru'nun ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika

Haliliye Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla hayatını kaybeden iş insanı İbrahim Toru ve Haliliye Belediye Meclis üyesi Feyyat Akbaş'ın isimlerinin ilçede yapılan yeni parklarda yaşatılacak.

Haliliye Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı olağan toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis üyelerini katılımı ile açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından başlayan toplantıda başkanlık teklifleri ve önergeler görüşüldü. Önergeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden iş insanı İbrahim Toru ve Haliliye Belediye Meclis üyesi Feyyat Akbaş'ın isimlerinin ilçede yapılan yeni parklara verilmesi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Gerek meclis üyelerimizle yaptığımız istişarelerde gerekse de kamuoyu ile yaptığımız diyaloglarda ve şahsımın da tanıdığı Urfa'nın sevilen sayılan iki insanı birincisi iş adamı sayın İbrahim Toru ve yol arkadaşımız, mesai arkadaşımız sayın Feyyat Akbaş meclis üyemizin isimleri yaşasın diye Haliliye ilçemizdeki yeni kurulacak olan parklarda bu isimleri yaşatmak istiyoruz. Bu hususla ilgili olarak siz meclis üyelerimiz de takdir ederseniz merhum İbrahim Toru ve merhum Feyyat Akbaş'ın isimlerini birer parkta yaşatalım istiyoruz."

Parklara verilecek isim teklifi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan meclis toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Feyyat Akbaş ve belediye personeli Halil Saygan'ın anısına fotoğrafları meclis salonundaki koltuklara konuldu ve önlerine kırmız güller bırakıldı. - ŞANLIURFA