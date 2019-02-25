İbrahim Ulusoy: "Avcılar'da Tahtakale ve Merkez Mahallesi Sakinleri Sıkıntılı"
1 saat önce
Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Söz Sizde" programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.
Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi
gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar
Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy
, "Söz
Sizde" programı kapsamında Tahtakale
ve Merkez
Mahallesi sakinlerini dinledi.
Söz Sizde Programı kapsamında Merkez ve Cihangir Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tahtakale Mahallesi sakinleri sorunlarını anlattı.
Ak Belediyecilik ile her şey çözülecek
Mahalle sakinlerinin talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar'ı karış karış, mahalle mahalle gezip vatandaşları dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bu sorunların şimdiye kadar aşılamaması çok garip çünkü zor şeyler değil. Bizim dönemimizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Anında çözüm getireceğiz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi
BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor