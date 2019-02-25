Son Dakika Haberleri: İbrahim Ulusoy: "Avcılar'da Tahtakale ve Merkez Mahallesi Sakinleri Sıkıntılı"

İbrahim Ulusoy: "Avcılar'da Tahtakale ve Merkez Mahallesi Sakinleri Sıkıntılı"

1 saat önce

Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Söz Sizde" programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.

İbrahim Ulusoy:
Seçim çalışmalarına Cihangir Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Söz Sizde" programı kapsamında Tahtakale ve Merkez Mahallesi sakinlerini dinledi.

Söz Sizde Programı kapsamında Merkez ve Cihangir Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tahtakale Mahallesi sakinleri sorunlarını anlattı.

Ak Belediyecilik ile her şey çözülecek

Mahalle sakinlerinin talepleri dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar'ı karış karış, mahalle mahalle gezip vatandaşları dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Bu sorunların şimdiye kadar aşılamaması çok garip çünkü zor şeyler değil. Bizim dönemimizde bu tür sorunlar asla olmayacak. Anında çözüm getireceğiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Tahtakale, Merkez, İbrahim Ulusoy, Avcılar, Güncel
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