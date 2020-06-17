İbrahim Üzülmez: Artık Bahanemiz Yok!

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Keçiörengücü ile oynayacakları maçın önemine işaret ederek, "Erteleme sonrasında yaptığımız çalışmalarda oyuncularımın isteği beni mutlu etti. Şimdi bunların karşılığını alma vakti" dedi.