İbrahim Üzülmez: Artık Bahanemiz Yok!

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Keçiörengücü ile oynayacakları maçın önemine işaret ederek, “Erteleme sonrasında yaptığımız çalışmalarda oyuncularımın isteği beni mutlu etti. Şimdi bunların karşılığını alma vakti” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Keçiörengücü ile oynayacakları maçın önemine işaret ederek, "Erteleme sonrasında yaptığımız çalışmalarda oyuncularımın isteği beni mutlu etti. Şimdi bunların karşılığını alma vakti" dedi.
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17.06.2020 11:24:35. #1.13#
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