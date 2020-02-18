Adana Demirspor maçının ardından yaşanan hakem tartışmaları ile ilgili görüş bildiren Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bazı takımlar kendileri aleyhine hata yapıldığı zaman, onun üzüntüsüyle algı operasyonlarına giriyor" dedi.



Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Adana Demirspor galibiyetini yorumlayan tecrübeli hoca, "Zor bir maçtan çıktık, zor bir maçın haftasına başlıyoruz. Önemli bir 3 puandı. 3 puanın yanında sevindirici olan 64 dakikalık süre içerisinde oynanan futboldu. Belki de sezonun en önemli oyunlarından birini oynadık. Oyuncularımız istekli ve coşkulu mücadele etti. Rakibimiz de iyi bir takımdı, ona rağmen 64 dakikada hiç pozisyon vermeyerek önemli bir 3 puan aldık. Bu oyunumuzu iyileştirerek geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra ayağa kalkmak çok kolay değildi. Ama o süreçten itibaren oyuncularımın hem Osmanlıspor maçının ikinci yarısında hem de Adana Demirspor maçının 90 dakikasında doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. İki maçta 6 puan aldık ama daha kat etmemiz gereken çok yol var. Daha fazla mücadele etmemiz lazım. Ligin son haftaları zordur. Dolayısıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için bu ana kadar göstermiş olduğumuz duruşu bundan sonraki haftalarda da göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Erzurum maçını final maçı olarak görmüyorum"



TFF 1. Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını da yorumlayan Üzülmez, "Erzurum'da hem hava şartları hem saha şartları olarak zor bir ortam olacak. Onların da son haftalarda puan kaybetmelerinden dolayı zor bir maç olacaktır. Zaman zaman sıkıntı yaşamamıza rağmen, oyuncularıma güveniyorum. Daha çok maç var. Cumartesi günü kazanan takımın moral ve motivasyonu üst seviyeye çıkacaktır ama 'Bu maçı kazanan takım şampiyon oldu' gibi bir söylem içerisine girmek doğru değil. İki tane iyi takımın mücadelesi olacak. Erzurumspor saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyecektir. Oraya giden takımlar hava ve zemin anlamında sıkıntılar yaşıyor ama oyuncularımıza, bu olumsuz tabloyu yaşamamaları adına şimdiden uyarılara başladık. Bu bir maçtır, 3 puandır. Adana Demirspor maçı öncesinde de aynı düşüncedeydim. Bu iki maç için 'Ligin belirleyici maçları olmayacak' demiştim.Benim düşüncemde final maçı bir tanedir, eğer o maç şampiyonluk maçıysa final maçıdır. Dolayısıyla bu anlamda önemli maç ama final maçı olarak değerlendirmiyorum" diye konuştu.



"Başarısız olunca ilk olarak teknik adamlar gidiyor"



TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın görevine son verilmesiyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Üzülmez, "Bu tür değişimler profesyonellikte var. Biz de geçmiş dönemdeki takımlarda ayrılıkları yaşadık. Teknik adamlar için çok kolay bir durum değil. Herkes başarılı olmak istiyor, bu meslekten ekmeğini yemeye çalışıyor ama profesyonellikte maalesef başarısız sonuçlar olunca ilk olarak teknik adamlar gidiyor. Bu anlamda meslektaşlarımın ayrılması bizleri tabii ki üzüyor. Bundan sonraki yaşamlarında da onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Bu maçı kafamızda oynamamız gerekiyor"



Takımdaki cezalı ve sakat oyuncularla ilgili görüş bildiren Üzülmez, "Cezalı arkadaşlarımızın yerine oynatacağımız başka arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle bu anlamda çalışmalara başladık. 'Hafta sonu nasıl bir 11 ile çıkarız?' diye bu maçı kafamızda oynamamız gerekiyor. O anlamda belki oyun içerisinde bir mevkide sürprizler olabilir ama görev alan her oyuncudan maksimum verim almak en doğal hakkımız.Oyuncularımızın hepsi oynamak istiyor, antrenmanda çalışıyor. Şampiyonluk potasına girdiğimiz son dönemde oynamak istiyor. Dolayısıyla eksik arkadaşlarımız bizim için önemli. Ama onların yerine görev alacak arkadaşlarımız da en iyi şekilde görevini yerine getirecektir" dedi.



"Umarım hakemler daha dikkatli olur"



Adana Demirspor maçının ardından yaşanan hakem tartışmaları ile ilgili görüş bildiren tecrübeli teknik adam, "Son haftalarda saha dışındaki algıların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman, hakemler lehimize karar versin diye bir düşüncede olmadım. Bursaspor'un da böyle bir düşünce içerisinde olacağını zannetmiyorum. Saha içerisinde adalet olsunlar istedim. Adana Demirspor'a da, bize de hatalar oluyor. Menemen maçında bir pozisyon var ki hakem seminerlerinde gösterilmiş olmasına rağmen ben o penaltıyı kazanamadım. Bazı takımlar kendileri aleyhine hata yapıldığı zaman onun üzüntüsüyle böyle bir algı operasyonlarına giriyor.Ben saha içerisinde kalınması taraftarıyım. Hak eden kazansın, hak eden şampiyon olsun.Süper Lig'de geçen sene Video Asistan Hakem (VAR) yüzünden çok sıkıntılar yaşayan bir camia burası. Bu anlamda herkesin bu konuda sağduyulu kalmasını isterim. Belki Seleznov'un pozisyonu sarı kartla geçiştirilemeyebilirdi onu da açık açık söylüyorum. Ben bu konuda oyuncumu da uyardım ama hiçbir zaman Bursasporya da İbrahim Üzülmezolarak haksız şekilde maç kazanmak istemiyoruz. Yalnız lehinize hatalar olduğu zaman susup, aleyhinize hatalar olduğu zaman konuşmak çok da doğru değil. Herkesten adaletli vicdanlı kararlar vermesini istiyoruz. Umarım bundan sonraki haftalarda da hakemler daha dikkatli olur. Kimsenin canının yanmadığı maçlar yönetmeleri en büyük dileğim" sözlerini sarf etti. - BURSA