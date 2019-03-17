Son Dakika Haberleri: İbrahim Üzülmez: "Bizim İçin Her Puan Önemli ve Değerli"

İbrahim Üzülmez: "Bizim İçin Her Puan Önemli ve Değerli"

23 dakika önce

- İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan önemli ve değerli"ADANA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Görsel açıdan daha iyi bir oyun ortaya koyabilirdik ancak sonuç da çok önemli. Böylesine zor bir deplasmanda alınan 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum" dedi.

İbrahim Üzülmez:
- İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan önemli ve değerli"

ADANA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Görsel açıdan daha iyi bir oyun ortaya koyabilirdik ancak sonuç da çok önemli. Böylesine zor bir deplasmanda alınan 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maçtan önce yaptıkları toplantıda kolay bir maç olmayacağını bildiklerini belirterek, "Zor bir maç oldu. Dirençli, saha içerisinde birlikte oynayan bir takıma karşı zaman zaman uyum konusunda sıkıntılar yaşadık. Zorlandığımız ilk yarının ardından ikinci yarı oyuncularıma 'Oynadığımız futbol yetmeyebilir' dedim. İkinci yarıda da daha agresif, daha çok önde basan bir takım görüntüsüne büründük. Artık yavaş yavaş ligin sonlarına doğru geliyoruz. Saha içerisinde görsel açıdan daha iyi bir oyun ortaya koyabilirdik ama sonuç da çok önemli. Bizim için her puan önemli ve değerli. Bugün de böylesine zor bir deplasmanda alınan 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Spor
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