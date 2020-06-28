İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı" - Son Dakika

İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"

- İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir akşamdan puanla ayrıldıklarını belirterek, "Bulunduğumuz durumu lehimize çevirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor" dedi.

- İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"

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TRABZON - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir akşamdan puanla ayrıldıklarını belirterek, "Bulunduğumuz durumu lehimize çevirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte bir duruş göstererek güvenli bir şekilde ligi bitirmek istediklerini ifade ederek, "Kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor, bizim için de puan ve puanlara ihtiyacı olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğin biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz sorun yaşarsınız. Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen bir Ankaragücü vardı. İlk yarıda Oscar'ın girdiği bir pozisyon ve rakibe de az pozisyon veren bir görüntü ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun, hem mücadele, hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Takım ve camia olarak şu an bulunduğumuz istenilen durumda değiliz. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ankaragücü'nün yapısında karakterinde bunlar var. Savaşarak maçlara çıkmamız lazım. Bir karakterle duruş göstermemiz lazım. Geldiğimiz günden beri oyuncularımızı fiziksel anlamdan ziyade mental olarak hazırlamaya çalıştık. Kendilerine yakışır mücadele ortaya koydular. İstekle, coşkuyla oynadılar. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'dan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. Bu bize sonraki haftalar için moral ve motivasyon olacaktır. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Bizim için zor bir akşamdı' - Son Dakika Spor
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