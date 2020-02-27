İbrahim Üzülmez: "Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak' - Son Dakika Spor

İbrahim Üzülmez: "Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak"

6 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek, "Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak.

İbrahim Üzülmez:

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek, "Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak. Herkesin bize destek vermesi gerekiyor" dedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Altay ile berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ilk bölümünden memnun olmadığını dile getirerek, "Oyunun geneline baktığımız zaman 15 dakikalık sürede kötü oynadık ve rakip 2 gol attı. 75 dakika oyunu çevirmeye çalışan bir Bursaspor vardı. Bu maçlar kolay maçlar değil rakibin kontraya uygun oyuncuları var, kolay bir iş değil. Performans, gayret anlamında sonuna kadar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. 2-2'den sonra Recep'in pozisyonu var, bu kadar pozisyon bulunur, bu kadar mücadele edilir. Son paslarda biraz daha dikkatli olabilsek galip gelebilirdik. Her şeye rağmen bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Sonuç olarak Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak. Ümraniye deplasmanı da kolay olmayacak. Herkesin bize destek vermesi gerekiyor" diye konuştu.


Hakemlerle ilgili eleştiride bulunan tecrübeli teknik adam, "Hakemlere karşı hiçbir zaman ön yargılı olmadım ama özellikle ilk yarıda yan hakemin rahat tavır içerisinde olmasını yadırgadım. Olabilir onlar da hata yapabilir ama hakemin tavrı beni şaşırttı. Adana Demirspor maçından sonra bir algı operasyonu olduğunu belirtmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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