İbrahim Üzülmez'den, Emetspor'a malzeme desteği!
2 saat önce
Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum.
Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum. Milli futbolcumuza, gençlere ve spora verdiği destekten dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:18
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