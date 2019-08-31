Son Dakika Haberleri: İbrahim Üzülmez'den, Emetspor'a malzeme desteği!
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İbrahim Üzülmez'den, Emetspor'a malzeme desteği!

2 saat önce

Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum.

İbrahim Üzülmez'den, Emetspor'a malzeme desteği!, System.String[]

Emetspor kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, "Emet'in tanınmış simalarından olan Fatih Özata aracılığı ile kulübümüze forma ve krampon malzemesi desteği veren İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanı olarak teşekkür ediyorum. Milli futbolcumuza, gençlere ve spora verdiği destekten dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez, Emet, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:18 
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