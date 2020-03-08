İbrahim Üzülmez'den istifa açıklaması

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik." dedi.



Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.



Müsabaka boyunca iki takımın mücadele ettiğini ve çok pozisyon olmadığını aktaran Üzülmez, şöyle konuştu:



"Rakibimize duran top haricinde pozisyon vermedik. Skoru lehimize çevirmemiz için baskılı oynamamıza rağmen çok fazla pozisyon üretemedik. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Bu yarış devam edecek. Kolay değil. Eksiklerimiz var. Haftaya gelecekler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağımızı umut ediyorum. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hakemden çok canımız yandı. Benimle ilgili maçtan sonra bir rapor yazmış. Hakemler çok rahattı. İnşallah hata yapmadıkları maçlar yönetirler."



Üzülmez, bir basın mensubunun, istifa iddialarına yönelik sorduğu soruya da "Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik. Tabii ki yönetimden gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın." cevabını verdi.