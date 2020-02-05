İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız - Son Dakika Spor

İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız

13 dakika önce

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.

İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız

İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:19 
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