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İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız
13 dakika önce
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:19
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