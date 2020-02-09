İbrahim Üzülmez: "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı" - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı' - Son Dakika Spor

İbrahim Üzülmez: "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı"

11 dakika önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı" dedi.

İbrahim Üzülmez:

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Geçen haftaki Eskişehirspor mağlubiyetinden sonra zirveden kopmamak adına önemli bir maçtı. Oyunun başında golü bulduk. Ondan sonraki futbol kendi adımıza yakışmadı. Hatalar yaptık. Golden sonra maç bitti görüntüsü içindeydik. Üst üste hataların ardından 2-1 yenik duruma düştük. İkinci 45 dakikaya baktığımızda Bursaspor'a yakışan bir görüntü ve 2-1'lik skoru lehimize çeviren bir takım görüntüsü içindeydik. Değişikliklerin olumlu anlamda bize katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bugün bizim için kazanmak önemliydi. Ama ikinci yarıdaki oyunla beraber kazanmak açıkçası bizi mutlu etti. İlk yarıdaki oyunu irdeleyip dersler çıkarmak gerekiyor. Her şeye rağmen zirvenin içindeyiz. Bu soğukta arda kışta destek veren Bursaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek lazım; saha içerisinde sıkıntılar var. Bizler çözmeye çalışıyoruz ama saha dışındaki sıkıntıları için şehrin dinamiklerini harekete geçmesi gerekiyor. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar işlerini yapmaya çalışıyorlar. Biz hedefler doğrultusunda üzerimize düşenler var. Beklentiler belli. Zaman zaman acı çekiyoruz ama sonuç olarak hedefe ulaşabileceğimiz inanıyoruz. Ama o inancı saha dışında birilerinin fazla bir şekilde bizim arkamızda durarak bize destek olmalarını bekliyoruz. Osmanlıspor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi mücadele ettiler ve ilk 45 dakikada bize çok sıkıntı çıkarttılar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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