İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor' - Son Dakika

İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor'

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacakları Keçiörengücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor', System.String[]

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacakları Keçiörengücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligin geride kalan haftalarına ilişkin hiçbir bahanelerinin kalmadığına işaret eden deneyimli çalıştırıcı, "Beklentiler yüksek. Takımı 'pandemi öncesi ve sonrası' diye ikiye ayırıyorum. Pandemi öncesinde takım olarak Boluspor karşılaşmasıyla beraber ufak da olsa bir kırılganlık yaşadığımız haftalardı o dönem. Pandemiden sonra ise iyi başladık. Oyuncular 35-36 günde saha içinde maksimum performans vermeye çalıştı. Zaman zaman bunaltıcı bir hava olmasına rağmen iyi çalıştılar. Bunun da karşılığını almak istiyoruz" dedi.


'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'


Keçiörengücü maçının çok önemli olduğuna vurgu yapan Üzülmez, saha şartlarının çok olumlu olmadığını dile getirdi. Oyuncularına güvendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kenetlendiler. Umarım bunun karşılığını sahaya dökeriz. Bizim de zorlandığımız kadro var. Hazır olan bir oyuncu grubu var. Teknik adamlar da 'keşke böyle zorlanalım' derler.  Alternatifli bir kadromuz var. Keçiören'e karşı iyi bir maç çıkartıp beklentilere cevap vermek istiyoruz. Taraftarın istediği oyunla da 3 puanla mutlu şekilde döneriz inşallah Ankara'dan" diye konuştu.


'BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK GÜÇTE'


Keçiörengücü'nün sahada bir sistem dahilinde oynadığını belirten Üzülmez,"Mütevazı bir takım ve teknik adam var. Bu maçlar kolay değil. Sahanın sentetik çim olması bizim açımızdan bir dezavantaj oluşturuyor. Beraber oynamayı alışkanlık haline getirmiş takıma karşı oynayacağız. Bu ligde her maçın farklı hikayesi var. Bir Altınordu, Menemen ve Keçiören gibi takımların saha içerisinde çok koştuklarını düşünürsek kolay maç değil. Pandemide ortaya koyduğumuz karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz. 6 haftalık süre içerisinde Keçirören'le beraber takım bunu başaracak ve hedef olan şampiyonluğa ulaşacak güçte" dedi.


'BURSASPOR SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR'


Defansta sıkıntıları olduğunu kaydeden Üzülmez, "Son haftalarda her maçta gol attık ama her maçta da gol yedik. Hedefe giden takımın bu kadar gol yememesi gerekiyor. Defansif anlamdaki zaafımızı da gidermeliyiz. Bireysel anlamda sporcu performansını üst sıralara çıkarmamız gerekiyor. Bizim işimiz saha içidir. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Başkanımız Mesut Mestan da bu konuda çalışıyor. Bursaspor, Bursalılarındır ve büyük camiadır. Daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. 6 haftalık süreç içerisinde herkesin bizim yanımızda olması ve bizi desteklemesi gerekiyor. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bursaspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Şehir dinamiklerinin de kalbi Bursaspor'la atıyor. Önümüze bakmalıyız. Keçiören, Adana vs. Gelecekle ilgili sıkıntı yaşanmaması için bu sene çok önemli" ifadelerini kullandı.


'ESKİ TAT YOK'


Pandemi sonrası futbola dönüşü yorumlayan İbrahim Üzülmez, "Eski tat yok. Seyircinin uğultusunun olmadığı maçlarda keyif olmuyor. Sadece Türkiye değil, Almanya veya İspanya da böyle. Eski keyfi alamıyoruz. Futbol mecburiyetten, maddiyattan ve sıralamanın netleşmesinden oynanıyor. Federasyonun işi kolay değil, 'Maçlar oynansın ve tescil edelim' diye uğraşıyorlar. Taraftar ambiyansı alamıyor. İnşallah pandemi biter de onlar da stada gelir" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:06 

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul'daki final ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:21
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor         
16:46
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 20:50:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]