İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri... - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri... - Son Dakika Spor

İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri...

6 saat önce

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor'un radarına girdi.

İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istedi! Son dakika transfer haberleri..., System.String[]

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor'un radarına girdi.


Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, genç futbolcuyu transfer etmek istediklerini açıklarken şu sözleri kullandı;


"Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray'ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmasını isterim."


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İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor, Galatasaray, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:20 
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