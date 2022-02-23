İbrahim Üzülmez'in acı günü - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez'in acı günü

23.02.2022 10:49
İbrahim Üzülmez'in acı günü

Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Kartepe ilçesine Arslanbey Şefkatiye Mahallesi'nde ikamet eden emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez'in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez'in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınacak namazın ardından Arslanbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

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İbrahim Üzülmez, Arslanbey, Emekli, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İbrahim Üzülmez'in acı günü - Son Dakika


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