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İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları
13 dakika önce
Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.
Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20
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