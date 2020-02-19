İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları - Son Dakika
Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları - Son Dakika Spor

İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları

13 dakika önce

Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.

Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.

İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları

Erzurumspor Kulübü, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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