İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları

Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor 'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez , TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.

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