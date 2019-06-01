İbrahim Üzülmez'in Kasımpaşa ile anlaşması 4 saatte bitti
29 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:23
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa
, bugün öğlen 1 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe getirdiği İbrahim Üzülmez
ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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