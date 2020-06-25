İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı - Son Dakika

İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü başında ilk idmanına çıktı
MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Başkent ekibi, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynatacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve başlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ise ilk kez sarı lacivertli takımın başında antrenmana çıktı.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:02 Kaynak: İHA
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