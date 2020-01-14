İbrahim Üzülmez: Sekidika'yı isterim

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yeşil beyazlı kulübe kiralanması gündemde olan, Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Jesse Sekidika için, "Galatasaray doğru bir transfer yaptı. Kiralık için kulübü ve oyuncu tercih ederse tabii ki isterim" dedi. Transferlere ilişkin de Üzülmez, "Saha içerisinde rekabeti sağlamak için en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.

Hedefler doğrultusunda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, takımın ortaya koyduğu istek ve azmin gayet iyi olduğunu, genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların kaynaşması açısından da kampın iyi geçtiğini dile getirdi.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Camianın beklentileri olduğunu ve oyuncularıyla da sık sık bunu konuştuğunu söyleyen İbrahim Üzülmez, "Bu çalışmaların meyvelerini almak istiyoruz. Bursaspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, bu süre içerisinde ellerinden gelen gayreti gösterdiler, hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla. Hazırlık maçlarında sonuç önemli değildir benim için, oynanan oyunu daha çok önemsiyorum. Maçlara da baktığımız zaman saha içerisinde oyuncularımız, uygulamak istediğimiz sistemi yerine getirmeye çalışıyor. Eksiklerimiz var, kalan süre içerisinde bunu giderip Fatih Karagümrük maçına hazır olmak istiyoruz" dedi.

"SERDAR ÖZKAN TAKIMI SAHİPLENMEYE BAŞLADI"

Bursaspor'un devre arasındaki transferi Serdar Özkan 'ın son durumuna ilişkin bilgiler veren tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Karagümrük maçına yetişmesine dair "Serdar Özkan ile ilgili prosedürler var. Serdar Özkan istediğim ve beğendiğim bir oyuncu. Şu anda da aramızda, o da çalışmalara başladı. Ben saha içerisine daha çok iletişim halinde kalmaya çalışıyorum. Olumsuz bir tabloya karşı Serdar oynamayacak, onun yerine görev alacak arkadaşlarımız olacaktır. Bu süre içerisinde Serdar'ın da lisansını çıkartabilirsek, o da aramızda olacak. Rekabet içerisine girmesini isterim, bu lig zor bir lig. O da aramıza iştahlı katıldı, takımı sahiplenmeye başladı. Maçta aramızda olmasını isterim" diye konuştu.

"3 TANE DAHA OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

İkinci yarının, ilk yarıdan farklı olacağını vurgulayan Üzülmez, oyuncularını daha iyi tanıdıklarını belirtti. Kamp döneminin bu noktada kendilerine yardımcı olduğuna işaret eden deneyimli teknik adam, "Rakiplerimiz de çok sağlam transferler yaptılar. Onlarla saha içerisinde rekabeti sağlamak için en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü bu gelen 3 oyuncu rekabeti yukarıya taşıyacak, bundan da Bursaspor kazançlı çıkacaktır. Biz iyi çalıştık, iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturmaya başladık, bu antrenmanlarda da ortaya çıkıyor. Bunların karşılığını inşallah Fatih Karagümrük maçında güzel bir sinerji yakalayarak, taraftarımızın da desteğiyle alacağız. Taraftarımız da bize sahip çıksınlar, destek versinler. Büyük Bursaspor taraftarını da Fatih Karagümrük maçında desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAYFUR BİNGÖL İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Transfer konusuna ilişkin düşüncelerini de paylaşan Üzülmez, "2-3 bölgede eksiklerimiz var, en azından şu anda sol bek bölgesinde bir tek Onur Atasayar var. O bölgedeki eksikliği tamamlamak için transfer yapmamız gerekiyor. Bunun dışında sürpriz bir bölgeye de transfer istiyorum, başkanımızla da konuştum. Bir iki gün içerisinde bunlarla ilgili daha sağlıklı şeyler söyleyebilirim. Tayfur Bingöl istediğimiz bir oyuncu ama maddi açıdan tıkanıklık söz konusu, akşam saatlerinde bir kez daha görüşme olacak. Bunun sonucuna göre daha sağlıklı bilgi verebiliriz" dedi.

"SEKIDIKA'YI İSTERİM"

Galatasaray'ın yakın süreçte kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralanması yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren İbrahim Üzülmez, "Benim bir senedir takip ettiğim bir oyuncu. Bu transferi isterim tabii ki ama Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık gönderme konusuna çok olumlu bakacağını düşünmüyorum. Yeni gelen bir transfer. Fatih Terim 'in de ısrarla istediği oyuncu olduğu için. İster miyim, evet isterim. Böyle bir oyuncuyu isterim. Bu ligde sprinter özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Galatasaray doğru bir transfer yaptı. Kiralık için kulübü ve oyuncu tercih ederse tabii ki isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"POTANSİYELİMİZİ ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADIK"

Aslolan Bursaspor olacağını dile getiren Üzülmez, "Burada aslolan Bursaspor'dur. Yerli ya da yabancı, buraya gelecek oyuncunun bana, camiaya destek vermesi gerekiyor. Zaman zaman eleştirilerin dozunu artırıyoruz, kötüysek eleştiriye varım ama bazen camianın dinamiklerini harekete geçirmek için size de ihtiyacımız var. Burada aile ortamı oluşturmaya çalışıyorum bunu oluşturursak inanıyorum ki başarı, Bursaspor'un da ihtiyacı var. Hem taraftar, hem basın, hem camia kenetlenmemiz gerekiyor. Ben herkese adım atmaya, el uzatmaya hazırım. Aslolan Bursaspor'dur. Bursaspor camiasının başarılı olmakla ilgili herkesin bize adım atmasını istiyorum. Potansiyelimizi Hatayspor maçında ortaya çıkarmaya başladık. Takım lig liderine karşı saha içerisinde doğru pozisyon alan, pozisyonlar bulan takımdı. Burada önemli olan samimiyettir, bunu anlatmaya çalışıyoruz. 25 kişi ile kadro yapıyorsunuz, 11 kişi sahaya çıkıyor ama önemli olan diğer oyuncuları da mutlu edebilmektir. Biz onları mutlu edeceğiz, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü ortada bir samimiyet var" dedi.

"ÖMER ERDOĞAN, FATİH KARAGÜMRÜK'E RENK KATACAKTIR"

Bursaspor'un efsane kaptanlarından Ömer Erdoğan 'ın, Fatih Karagümrük'ün başında rakip olacağına dair de düşüncelerini paylaşan Üzülmez, "Ömer Erdoğan hocamıza da hayırlı olsun, onların içinde de heyecan olacaktır, şampiyon oldukları camiaya kendilerini kanıtlamak için coşkulu geleceklerdir. Buna hazırlıklıyız, bu ligin tecrübesine sahibim. Hocamıza benden sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Futbol geçmişi temiz, karakterli bir oyuncuydu. Fatih Karagümrük'e de renk katacaktır. Pazar günü iyi bir maç izleteceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Son olarak Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ve hedefinin her zaman liderlik olduğunun altını çizen Üzülmez, bu ligde 3-4 maçı üst üste kazandıklarında sıralamada yukarılarda olacaklarını bildiklerini ve Bursaspor'u şampiyon yapmak için gelen teklifi kabul ettiğini belirtti.

Öte yandan hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da sağ arka adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan Mamadou Diarra'nın Cuma gününe kadar tedavisinin süreceği ve kararın teknik heyet tarafından verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

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