Son Dakika Haberleri: İbrahim Yetkinşekerci, Girişimci Adayları ile Bir Araya Geldi

İbrahim Yetkinşekerci, Girişimci Adayları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, genç girişimci adaylarıyla bir araya geldi.

İbrahim Yetkinşekerci, Girişimci Adayları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci, genç girişimci adaylarıyla bir araya geldi. Girişimci adaylarıyla iş hayatındaki tecrübelerini paylaşan Yetkinşekerci, "Yeni fikir ve buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyaç var" dedi.

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençler Geleceği konuşuyor" konulu toplantıda girişimci adaylarıyla bir araya gelen İbrahim Yetkinşekerci, Gaziantep'in, Türkiye'nin ve dünyanın yeni fikir ve buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı süresince iş hayatındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Yetkinşekerci, "Girişimcilik" konusunda da soruları yanıtladı.

"Zaman komşunun yaptığı işi yapma zamanı değil. Zaman insanların eksiklerini ve ihtiyaçlarını bulup, onunla ilgili bir şeyler yapma zamanı" diyen Yetkinşekerci, daha sonra şunları söyledi:

"Düşünmekten, yeni fikirler üretmekten hepsinden önemlisi Girişimcilikten korkmayın. Gaziantep'in, Türkiye'nin ve de dünyanın yeni fikirlere, yeni buluşlara ve yeni girişimcilere ihtiyacı var. Finans konusunda imkanlarınız kısıtlı olabilir. Ancak bu yeni fikir ve buluşlar için size engel olmamalı. Farklı bir fikriniz, buluşunuz olduğunda emin olun sizleri birileri bulacaktır ve ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır." .

Türkiye Gençlik Konseyi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Aytaç ise konuşmasında katılımından dolayı İbrahim Yetkinşekerci'ye teşekkür ederek, "Amacımız, ülkemizi hedeflerine daha güçlü bir şekilde ulaşması için ihtiyaç duyulan insan kaynağını sağlamak. Yeni fikirler, yeni buluşlar için yeni girişimcilere ihtiyaç var. Bunun için gençlerimize önem veriyoruz ve onları her anlamda geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İbrahim Yetkinşekerci ve katılımcılar günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

Genç, Türkiye, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:36:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Yetkinşekerci, Girişimci Adayları ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]