İbrahimce Mahallesi'ne Yeni Park
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından ilçenin İbrahimce Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor.
Balıkesir
'in Edremit Belediyesi
tarafından ilçenin İbrahimce Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor.
Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından "Daha Yeşil bir Edremit" hedefi ile kent genelinde yeşil alan kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde ki İbrahimce Mahallesi'nde yeni bir parkın yapımına başlandı. İbrahimce Caddesi üzerinde toplam 800 metrekare alan üzerine yapılacak olan park yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun grupları, spor aletleri ile yeni nesil modern bir park olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi alan Edremit Belediye Bakanı Kamil Saka
, "Kentler parkları ve yeşil alanları nefes alır anlayışı ile modern ve çağdaş bir Edremit için çalışıyoruz. İlçemizde ki mevcut parklarımızın yanı sıra geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güven ve huzur içerisinde zaman geçirebileceği yeni alanlar hayata geçiriyoruz. İbrahimce Mahallemiz'de çocuklarımızın ve tüm yurttaşlarımızın yararlanabileceği yeşil alan ve yeni nesil oyun gruplarının yer aldığı parkın yapımına başladık. Kısa sürede bitirip hizmete açacağız" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:58 Kaynak: İHA
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