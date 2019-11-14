Son Dakika Haberleri: Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"
Son Dakika Spor Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: 'Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz' - Son Dakika Spor

Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda: "Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz"

6 saat önce

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.

Ibrahimovic'den Galaxy'ye veda:

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Ibrahimovic, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

Los Angeles, Ibrahimovic, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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