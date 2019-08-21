Son Dakika Haberleri: Ibrahimovic yine coştu! 'Ben rüya görmem...'
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Ibrahimovic yine coştu! 'Ben rüya görmem...'

6 dakika önce

ESPN'e konuşan tecrübeli oyuncu "Normalde futboldan para kazanılmaz. Avrupa'da para kazanan iki kulüp söyleyebilirim. Geri kalanı ise bu işi tutkuyla yapıyorlar.

Ibrahimovic yine coştu! 'Ben rüya görmem...', System.String[]
ESPN'e konuşan tecrübeli oyuncu "Normalde futboldan para kazanılmaz. Avrupa'da para kazanan iki kulüp söyleyebilirim. Geri kalanı ise bu işi tutkuyla yapıyorlar. ABD'de ise spor para kazanmak için var. Buradaki salary cap gibi kurallarla futbolu geliştirmiyorsunuz" dedi.

Ligden düşme kuralının olmaması ve play-off'ları da garipsediğini kaydeden İsveçli yıldız "Beş maç kaybetseniz bile 'Merak etme play-off'lar var' deniyor. O zaman ilk 8 ay neden oynuyoruz? Bunu kabul edemem. Her gün en iyi olmak zorundasınız. Avrupa'da sonuncu olursanız küme düşersiniz. Bir baskı vardır. Geçen sezon play-off'a girmek için ilk 6 mücadelesi verdik, yedinci olduk. Altıncı olsak "Güzel sezon geçirdik" denecekti. Altıncılık için mücadele etmek demek, b*ktan bir sezon geçirmek demek" ifadelerini kullandı.

"Burada Fiat'lar içinde Ferrari gibiyim" diyen İbrahimoviç "Aynı şeyi İsveç Milli Takımı'nda da yaşıyorum ancak buradaki kadar değil. Top bazen geliyor, bazen geç geliyor... Takım arkadaşlarımın benim seviyemde olmasını isterim. Ferrari Fiat olabilir, Fiat da Ferrari'ye dönüşebilir" dedi.

Tecrübeli oyuncu "Rüyanda futbolu görür müsün?" sorusunu ise "Ben rüya görmem. Küçükken rüya görürdüm. Şimdi rüyanın içindeyim. Şimdi rüyanın kendisiyim" diye konuştu.
Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:58 
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