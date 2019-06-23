İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası
42 dakika önce
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Gaziantep
'te düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası başladı. Merkez Şehitkamil
ilçesindeki İbrahimşehir Köyü Aba Güreşi Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular 16 ayrı sıklette güreşiyor.
Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 460 sporcu, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.
Akşam saatlerinde sona erecek müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.
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