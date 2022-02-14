Üye Girişi
Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi

14.02.2022 09:58
Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi.

Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin çeşitli eski eserleri 300 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, ilçeye bağlı Peyas Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement