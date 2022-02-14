İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazmalı tarihi kitap ele geçirildi.

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.