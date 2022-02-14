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İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı

14.02.2022 10:42

Diyarbakır'da İbranice el yazmalı tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 300 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüpheliler, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet İbranice el yazmalı tarihi kitap ele geçirildi.

Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarih hırsızları İbranice el yazmalı kitabı 300 bin TL'ye satarken yakalandılar
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İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Diyarbakır, Müze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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