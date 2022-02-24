İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar

24.02.2022 15:07
İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yazması tarihi İbranice kitap ile fermanı 20 bin dolar karşılığında satmak isteyen 4 şüpheliyi yakaladı.

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yazması tarihi İbranice kitap ile fermanı 20 bin dolar karşılığında satmak isteyen 4 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalarda, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, Yenişehir-Üçkuyular mahallesinde 1 adet deri üzerine İbranice el yazması tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı fermanı 20 bin dolar karşığı satmak isteyen 4 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilirken, 4 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar
İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, dolar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbranice el yazması kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isterken yakalandılar - Son Dakika


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