Son Dakika Haberleri: İbranice Kitabı 500 Bin Euro'ya Satacaklardı

İbranice Kitabı 500 Bin Euro'ya Satacaklardı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kitap ele geçirildi.

İbranice Kitabı 500 Bin Euro'ya Satacaklardı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 700 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin kitabı 500 bin euro'ya satmak için pazarlık yaptığı öğrenildi. Kitabın uzman incelemesi için İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Osman Ç. ve Ali O.K. isimli şahısların Çanakkale'den temin ettikleri bin 700 yıllık olduğu düşünülen tarihi eser nitelikli kitabı 17 UC 627 plakalı araç ile satmak maksadıyla Manavgat ilçesine getirecekleri tespit edildi. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan jandarma, aracı Manavgat Dikmen Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan Osman Ç, Ali O.K, Kadir A, Mehmet C.K, Ali Ş, Muhammed A. ve Mehmet M.Ş. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 1 adet tarihi eser nitelikli kitap ele geçirildi. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısı bilgisi dahilinde yapılan tahkikatta 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kitabı 500 bin euro'ya satmak için pazarlık yaptıkları tespit edildi. İlk incelemede Bizans dönemine ait İbranice olduğu bulgusuna ulaşılan kitabın, uzman incelemesi için İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, Güncel
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