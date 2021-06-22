Davutoğlu'ndan Perinçek'i kızdıracak Çin kampanyası: İbreti alem olsun diye ona da gönderin - Son Dakika

Gelecek Partisi tarafından Doğu Türkistan'da yaşananlar nedeniyle Çin'e karşı imza kampanyası başlatıldı. Parti teşkilatları, imza kampanyasıyla ilgili çalışmalara devam ederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kampanya hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAKALIM TUTUMLARI NASIL OLACAK"

Davutoğlu, Meclis'in de Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kaldığını belirterek, "Bütün partilere bu imzalar iletilecek. Bakalım, AK Parti ile MHP'nin bu imzalara karşı tutumları ne olacak?" diye konuştu.

"PERİNÇEK'E GÖNDERİN DEDİM"

"İbreti alem için söyledim; her partiye, Doğu Perinçek'e de gönderin" ifadelerini kullanan Davutoğlu, şöyle konuştu:

" Filistin, Arakan, Somali'ye nasıl sahip çıktıysak Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de sahip çıkacağız. Çin'e sesleniyorum; Çin büyük bir medeniyetin diyarıdır. Çin düşmanı değiliz, yaptıklarınız medeniyetinizin değerlerine de aykırı."