İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor - Son Dakika
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İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor

25.02.2023 11:02

İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor Temeli ile birlikte yan yatan 5 katlı binanın camları dahi kırılmadı İlk depremi atlattı, ikincisinde yan yattı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor

Temeli ile birlikte yan yatan 5 katlı binanın camları dahi kırılmadı

İlk depremi atlattı, ikincisinde yan yattı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası ayakta kalan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı Tuğra apartmanı, Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci depremde temelden kalkarak yan yattı. Camları dahi kırılmadan yan yatan ve ilk deprem sonrası herkesin tahliye olduğu apartmanı gören birçok insan ibretlik bina önünde fotoğraf çektirmeden geçmiyor.

Deprem sonrası sosyal medyada da gündem olan Tuğra apartmanı vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. Gölbaşı merkez Yavuz Selim Mahallesi 75. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Tuğra apartmanı özellikle vatandaşların ve yoldan geçen sürücülerin fotoğraf çektirmek için durarak ilgisinin yoğun olduğu binalardan biri oldu. 130 civarında binanın yıkıldığı ilçede temelinden sökülerek arkasındaki binaların üzerine yatan ve camlarının dahi kırılmadığı apartmanda yaşayanlar ilk depremde ayakta kalan binayı boşalttıkları için her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

Gazi Solak isimli mahalle sakini depremzede yaşadıkları korkuyu anlatarak, "Deprem anını yaşamak lazım, anlatınca olmuyor. Sanki yerin altında iş makinesi çalışıyormuş gibi küt küt ses geliyordu. Sonra bir uğultu ve olan oldu. Depremden dolayı yol dahi kayınca bu binada yan yattı. Çok şaşırtıcı bir durum aslında ve bu bina ilk depremde ayaktaydı, ikincisinde yan yattı. Yan yatınca da arkasındaki binaların üzerine yattı. Sözün bittiği yer, iki metre kalınlığındaki temeli kökünden havaya kaldırmış" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel İbretlik binayı görenler fotoğraf çektirmeden geçmiyor - Son Dakika

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