İbrice Limanı'nda dalış eğitim merkezleri toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Saros Körfezi'nin Mecidiye Sahili'nde yer alan İbrice Limanı'nda dalış eğitim merkezleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan yazılı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün balıkçı barınağında hizmet veren dalış merkezlerine gönderdiği tebliğde "amaç dışı kullanım fiili oluşturdukları" gerekçe gösterilerek 15 gün içerisinde bulundukları yerden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

Dalış okullarının uzun yıllar bölge turizmine katkıda bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin tanıtımını yapan işletmeler için yeniden çözüm odaklı yaklaşılarak bu konunun tekrardan konuşulması ve hızlıca çözüm üretilmesi gerekliliğini dile getirmiştik. İbrice Limanı'nda gerçekleştirilen toplantıda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Valilik, Kaymakamlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri görüşmelerde dalış merkezlerine köklü bir çözüm bulununcaya kadar şu andaki konumlarında kalma garantisi verdi.

Keşan TSO olarak bölge turizmimizin gelişmesi için her zaman elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili gerekli kurum ve birimlerle irtibattayız. Birlik ve beraberlik içinde konunun çözüme ulaşımını sağlayacağız."