IBS/Çiftçi: Özel sağlık sigortalarında

Corona virüsünün (Covid-19) teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalar sürerken, sigorta sektörü de olası salgın hastalığa yönelik riski yakından takip ediyor.

Halihazırda kullanılan sağlık sigortalarında bu salgından doğan tedavi masrafları poliçe şartları dahilinde şu aşamada ödeme kapsamı içinde olduğunu belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, henüz ölçümlenememiş bu tarz hastalıkların, devlet salgın hastalık duyurusu yapmadığı sürece, özel sağlık sigortaları kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

İnsan sağlığını ciddi boyutlarda etkileyen ve dünya ekonomisini derinden sarsan corona virüs salgınında, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya genelinde etkilenenlerin sayısı 80 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2600'ü geçti. Dünya bu virüsün tedavisine yönelik önlem almaya çalışırken, sigorta sektörü de olası salgınlarda yapılabilecekleri yakından takip ediyor.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, halihazırda özel sağlık sigortaları corona virüs gibi hastalıkları ödemektedir, yalnız bu tarz toplum için tehlike arz eden hastalıklar için Sağlık Bakanlığı 'nın açıklama yapması beklenir. Şu an için böyle bir duyuru yapılmadı. Şüpheli durumlarda sigorta şirketleri ödese de, teşhisi koyan hastanenin de Sağlık Bakanlığı'na bildirmesi gerekmektedir" dedi.

Corona virüs teşhisi konan ve hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sağlığa olduğu kadar dünya ekonomisine de ağır bir darbe vuran salgın nedeniyle, üretimden ticarete pek çok sektörde daralma yaşanacağı öngörülüyor. Etkileri süren salgının zararı henüz belirlenmiş değil. Murat Çiftçi, 2002-2003 yılları arasında 800 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsünün küresel ekonomiye 33 milyar dolarlık maliyeti olduğunu belirterek, şöyle devam etti: