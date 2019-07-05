Son Dakika Haberleri: IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira
Son Dakika Ekonomi Haber

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira

1 saat önce

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı'na 5.0 milyar lira bedel ile üç yıl boyunca hizmet verecek.

IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira, System.String[]
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı'na 5.0 milyar lira bedel ile üç yıl boyunca hizmet verecek.
IBS bu süre içinde, liman varlıklarında oluşabilecek hasarlar, çalışanların başına gelebilecek zararlar, emtialarda oluşacak hasarlar, bir olay sonucu limanın kapanması ya da faaliyetin durması gibi konuları kapsayan riskleri üstlenecek.
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Liman sahasının büyüklüğü, ekipmanlar, sorumluluklar ve faaliyetin durması gibi riskler göz önüne alındığında 5 milyar liraya yakın bir sigorta bedelimiz bulunuyor" dedi ve ekledi:
"IBS olarak tüm bu riskler ışığında farklı teminatlar sağlayan poliçeler dizayn ederek, sunduk. Bu süreçte deneyimli teknik ve hasar ekiplerimizle hizmet vereceğiz. Potansiyel riskleri doğru okuyup kapsamlı bir risk yönetimi yaparak, hasarı olmadan engellemek çok önemli.
"Mersin Limanı dışında limanların ve dolayısıyla liman sigortacılığının öne çıktığı diğer şehirlerimiz ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ ve Bursa'dır." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
sigorta, türkiye, mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:08:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IBS: Mersin Limanı'nın sigorta bedeli 5.0 milyar lira
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]