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İç Anadalu YÖREX'te

43 dakika önce

Türkiye'nin en renkli fuarı olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kültürlerin buluşma noktası haline geldi.

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Türkiye'nin en renkli fuarı olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kültürlerin buluşma noktası haline geldi. 9 yılda 1 milyon ziyaretçiyi yöresel ürünlerle buluşturan YÖREX, 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde "Sizin oraların nesi meşhur" sloganıyla düzenlenecek. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan İç Anadolu Bölgesi'ne de ev sahipliği yapacak.


Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun binlerce yöresel ürünü bağrında barındırdığını, bazılarının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirterek, yöresel ürünlere sahip çıkmanın memleket meselesi olduğunu söyledi. İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Ankara Kalkınma Ajansı, Ahiler Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsaları ile firmaların destek ve katılımıyla YÖREX'te yer alacağını belirten Çandır, "İç Anadolu'nin eşsiz lezzetleri ve el emeği göz nuru eserleri YÖREX'te olacak. " dedi.


Anadolu'da ne varsa YÖREX'te


ATB Başkanı Çandır, YÖREX'in İç Anadolu'nun coğrafi işaretli yöresel ürünlerini ziyaretçiyle buluşturacağını bildirdi. Çandır, Kırşehir'in Kaman cevizi, dokumaları, sazı ve pekmeziyle, Yozgat'ın çanak peyniri, parmak çöreği, tandır kebabı, kavurgasıyla, Ankara'nın simidi, Beypazarı kurusu, çubuk turşusu, Nallıhan iğne oyası, Polatlı karadutlu bozası, Polatlı kavunuyla, Konya'nın Ereğli siyah havucu, Ereğli beyaz kiraz reçeli, peynir şekeri, keçesi, çinisi, iğne oyasıyla fuarda yer alacağını belirtti. Çandır, Kayseri'nin mantısı, sucuğu, pastırması, Bünyan halısı, Develi cıvıklısı, tomarza kabak çekirdeği, soğanlı bebek bezi, Yahyalı el halısı, İncesu karaevrek üzümü, Yamula patlıcanıyla, Eskişehir'in met helvası, lokumuyla, Sivas'ın köftesi, katmeri, kangal köpeği, tuzu, sucuğu, bıçağıyla, Çankırı'nın yumurta tatlısı, sarımsaklı eti, kaya tuzuyla, Kırıkkale'nın kılıçlar soğanı, çitleği, Delice tuzuyla, Aksaray'ın Taşpınar halısı, Ağaçören cevizi, Karaman'ın Divle obruğu tulup peyniriyle, Niğde'nin obruk halısı, Bor söğürmesiyle, Nevşehir'ın kabak çekirdeği ve Avanos çömleğiyle YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacağını kaydetti. Çandır, "Tüm İç Anadolu'lu hemşehrilerimi YÖREX'e çocuklarıyla bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

İç Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Türkiye, Çandır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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