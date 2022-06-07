İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

07.06.2022 00:00
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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