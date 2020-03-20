İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı

6 saat önce

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için zirai don uyarısı, System.String[]

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de bugün oluşabilecek zirai dona karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Gün içinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkeyi etkileyen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:50 Kaynak: AA

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