İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

6 saat önce

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı, System.String[]

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün başlayacak yağışlar, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kara dönüşecek.

Yarın aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öte yandan, soğuk ve yağışlı havanın cumaya kadar süreceği, bu illerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don görüleceği tahmin ediliyor.

Karaman, Aksaray, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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