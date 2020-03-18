İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için zirai don ve fırtına uyarısı - Son Dakika

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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için zirai don ve fırtına uyarısı
6 saat önce
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için zirai don ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için zirai don ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da cuma günü sabah saatlerine kadar zirai don beklendiği belirtildi.
Öte yandan gece saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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