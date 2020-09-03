İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor Piknikçiler Gülşehir'e akın edecek Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Gülşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak kenarında mesire ve park alanı çalışmaları sürüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor

Piknikçiler Gülşehir'e akın edecek

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Gülşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak kenarında mesire ve park alanı çalışmaları sürüyor.

Gülşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak kenarında bulunan Sadabad Parkı'nda pandemi ile birlik çalışmalar başlatıldı. Park içerisinde yapılan birinci etap çalışmaları tamamlanırken parkın tamamı tamamlandığında İç Anadolu Bölgesinin en büyük mesire alanı olması hedefleniyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında Gülşehir'imizi İç Anadolu bölgesinin park ve mesire alanı yapmak istiyoruz dedi. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, " Kızılırmak kenarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burayı İç Anadolu bölgesinin park ve mesire alanı yapmak istiyoruz. Pandemi sürecinde de parkımız kapalıydı. Bu süreci değerlendirerek ilk etap çalışmamızı yaptık. İl etapta 60 adet kamelyanın olduğu 60 ailenin mesire alanı olarak kullanabileceği bir yer yaptık. Normalde burası sık sık su altında kalıyordu. 70 cm'lik bir dolgu ile burayı böyle güzel bir yer haline getirdik. İnşallah bu çalışmalarımız iki, üç ve dördüncü etap olarak devam edecek. Belirttiğimiz üzere Gülşehir'i canlı Nevşehir'in hatta İç Anadolu bölgesinin mesire haline getirmek istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci etapta Gülşehir'de kokunun olduğu bir yer vardı. Barajdan dolayı suyunu tahliye edemiyorduk. Orayı da kapattık. Buraya da şelale ve havuzlar yapacağız. Etrafında yine kamelyalar olacak. Üç ve dördüncü etapta da çevreyolu alt kısmından giren bölgemizde de Millet Bahçesi yapacağız. Bununda çalışmalarına başlayacağız. DSİ ile görüşmelerimiz neticesinde ırmağın sette içerisinde alınması bir projemiz var. Bu projeler ile birlikte Gülşehir adına yakışır şekilde olacak" dedi.

"10 mahalleye 10 park çalışması devam ediyor"

Gülşehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan 10 mahallenin tamamına da yapılmak üzere başlatılan park projesinin de 8 tanesi tamamlandı. Belediye Başkanı Çiftçi, "Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Biliyorsunuz pandemi sürecinde oyuncak otobüsü yaparak ilçemizde bulunan tüm çocuklarımıza 15 bin adet oyuncak dağıttık. Gene çocuklarımızı mutlu etmek adına 10 mahallemize 10 park projesi ile bir kısmı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesiyle 10 mahallemize 10 park yaptık. Şuan bir kaçının çalışmasına devam ediliyor. 8 parkımız tamamlandı. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor

İç Anadolu Bölgesi, Kızılırmak, İç Anadolu, Gülşehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı Son dakika: Türkiye ve Yunanistan, çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş zam yapıldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü         
12:13
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin Kritik görüşmenin perde arkası! Erdoğan, Yavaş'ın Gençlik Parkı ile ilgili sözleri üzerine anında talimatı verdi: Düzeltin         
09:14
Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu gergin gecesi! Koruması basın mansuplarıyla tartıştı         
09:13
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu         
23:16
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı         
23:13
Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 20:25:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei