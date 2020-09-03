İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük mesire alanı Gülşehir'e yapılıyor

Piknikçiler Gülşehir'e akın edecek

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Gülşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak kenarında mesire ve park alanı çalışmaları sürüyor.

Gülşehir Belediyesi tarafından Kızılırmak kenarında bulunan Sadabad Parkı'nda pandemi ile birlik çalışmalar başlatıldı. Park içerisinde yapılan birinci etap çalışmaları tamamlanırken parkın tamamı tamamlandığında İç Anadolu Bölgesinin en büyük mesire alanı olması hedefleniyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında Gülşehir'imizi İç Anadolu bölgesinin park ve mesire alanı yapmak istiyoruz dedi. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, " Kızılırmak kenarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burayı İç Anadolu bölgesinin park ve mesire alanı yapmak istiyoruz. Pandemi sürecinde de parkımız kapalıydı. Bu süreci değerlendirerek ilk etap çalışmamızı yaptık. İl etapta 60 adet kamelyanın olduğu 60 ailenin mesire alanı olarak kullanabileceği bir yer yaptık. Normalde burası sık sık su altında kalıyordu. 70 cm'lik bir dolgu ile burayı böyle güzel bir yer haline getirdik. İnşallah bu çalışmalarımız iki, üç ve dördüncü etap olarak devam edecek. Belirttiğimiz üzere Gülşehir'i canlı Nevşehir'in hatta İç Anadolu bölgesinin mesire haline getirmek istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci etapta Gülşehir'de kokunun olduğu bir yer vardı. Barajdan dolayı suyunu tahliye edemiyorduk. Orayı da kapattık. Buraya da şelale ve havuzlar yapacağız. Etrafında yine kamelyalar olacak. Üç ve dördüncü etapta da çevreyolu alt kısmından giren bölgemizde de Millet Bahçesi yapacağız. Bununda çalışmalarına başlayacağız. DSİ ile görüşmelerimiz neticesinde ırmağın sette içerisinde alınması bir projemiz var. Bu projeler ile birlikte Gülşehir adına yakışır şekilde olacak" dedi.

"10 mahalleye 10 park çalışması devam ediyor"

Gülşehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan 10 mahallenin tamamına da yapılmak üzere başlatılan park projesinin de 8 tanesi tamamlandı. Belediye Başkanı Çiftçi, "Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Biliyorsunuz pandemi sürecinde oyuncak otobüsü yaparak ilçemizde bulunan tüm çocuklarımıza 15 bin adet oyuncak dağıttık. Gene çocuklarımızı mutlu etmek adına 10 mahallemize 10 park projesi ile bir kısmı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesiyle 10 mahallemize 10 park yaptık. Şuan bir kaçının çalışmasına devam ediliyor. 8 parkımız tamamlandı. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.